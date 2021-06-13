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Джонсон закликав не поспішати під час завершення локдауна: подробиці

Джонсон закликав не поспішати під час завершення локдауна: подробиці

Associated Press

Розглядається питання про відстрочку до чотирьох тижнів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-який ослаблення обмежень через коронавірус має бути обережним, адже число госпіталізацій в країні зростає.

Про це пише BBC.

За його словами, уряд домігся "величезного прогресу в реалізації програми вакцинації".

"Це принесло величезну користь, але ми повинні бути обережні", — додав він.

Зараз розглядається питання про відстрочку до чотирьох тижнів.

Медики настійно закликають загальмувати остаточне ослаблення обмежень через COVID-19.

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