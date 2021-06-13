Джонсон закликав не поспішати під час завершення локдауна: подробиці

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-який ослаблення обмежень через коронавірус має бути обережним, адже число госпіталізацій в країні зростає.

Про це пише BBC.

За його словами, уряд домігся "величезного прогресу в реалізації програми вакцинації".

"Це принесло величезну користь, але ми повинні бути обережні", — додав він.

Зараз розглядається питання про відстрочку до чотирьох тижнів.

Медики настійно закликають загальмувати остаточне ослаблення обмежень через COVID-19.

Ще в лютому британський прем'єр-міністр Борис Джонсон представив чотирьохетапний план виходу Англії з локдауну. Передбачалося, що всі законодавчі обмеження соціальних контактів будуть зняті з 21 червня 2021 року.

Нещодавно повідомлялося, що у Великій Британії кількість випадків так званого "індійського" штаму COVID-19 "B.1.617.2" за тиждень збільшилася більш ніж в два рази.