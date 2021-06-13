Джонсон закликав не поспішати під час завершення локдауна: подробиці

Розглядається питання про відстрочку до чотирьох тижнів.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що будь-який ослаблення обмежень через коронавірус має бути обережним, адже число госпіталізацій в країні зростає.
Про це пише BBC.
За його словами, уряд домігся "величезного прогресу в реалізації програми вакцинації".
"Це принесло величезну користь, але ми повинні бути обережні", — додав він.
Зараз розглядається питання про відстрочку до чотирьох тижнів.
Медики настійно закликають загальмувати остаточне ослаблення обмежень через COVID-19.