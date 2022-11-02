Джонсон закликав Захід не спонукати Україну до "брудної" угоди з Путіним

Джонсон наголошує, що такі дії лише спонукатимуть російського диктатора до подальшої агресії.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заклика західних лідерів не тиснути на Україну щодо підписання мирної угоди з РФ на невигідних умовах.

Про це інформує Sky News.

Також читайте Ердоган закликав Путіна вивести війська з окупованої частини України та терміново перейти до переговорів - ЗМІ

"Я думаю, що небезпека полягає в тому, якщо ми спробуємо піти на компроміс і знайти якусь угоду, якусь брудну угоду з Путіним, спробуємо спонукати українців торгувати своєю територією", – каже Джонсон.

Він наголошує, що такі дії лише спонукатимуть російського диктатора до подальшої агресії.

"Нагорода за твердість і продовження підтримки України є абсолютно величезною, тому що вперше за десятиліття ми показали, що справді віримо в демократію та свободу, і що ми справді готові підтримувати їх і ці цінності в Європі", – зазначає експрем'єр.

На думку Джонсона, українська перемога може стати абсолютним переломним моментом для світу.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України, а якщо це зробить, то є "божевільним".

Видання Financial Times повідомляло, що Джонсон продовжить і надалі співпрацювати з союзниками, щоб сприяти Україні у протистоянні з РФ.

РФ почала говорити про переговори: у чому тут підступ

Нагадаємо, що Росія останнім часом говорить про необхідність переговорів. Але переговори окупанти хочуть вести не з Україною, а з Заходом. Так, глава МЗС країни-агресорки Лавров заявив, що Путін усе ще готовий до переговорів із Заходом щодо України.

В МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Представники України наголошують, що Росія не здатна до перемовин та висуває тільки ультиматуми.

На думку міністра закордонних справ Кулеби, росіяни просто імітують готовність до переговорів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну. Жданов зазначив, що Путін понад усе намагається довести свою суб'єктність і посадити Байдена за стіл переговорів - перш за все, щоб показати власну значущість.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк висловив впевненість, що у Росії немає опції "повернутися назад, у січень 2022-го" і знову вести переговори зі США. Натомість він переконаний, що Путін і його поплічники опиняться на трибуналі за геноцид українців і воєнні злочини.

Борис Джонсон відмовився від боротьби за прем'єрське крісло