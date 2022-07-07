Джонсон запевнив, що Британія продовжить підтримувати Україну після його відставки

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив про відставку, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Джонсон під час свого виступу подякував усім тим, хто підтримав консерваторів під час останніх виборів.

Про повідомляє Sky News.

"Причина, через яку я так завзято боровся останні кілька днів, щоб продовжити передавати цей мандат особисто, не тільки в тому, що я хотів цього, але й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок, моє зобов'язання перед вами", – сказав голова британського уряду.

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Джонсон перерахував досягнення Британії за період його роботи в парламенті. Серед них прем’єр назвав Brexit, урегулювання відносин із континентом, боротьба з пандемією COVID-19, очолювання Заходу у протистоянні президентові Росії Володимиру Путіну під час вторгнення до України.

Політик також звернувся й до українців, запевнивши у тому, що Велика Британія продовжить підтримувати державу у війні з Росією.

"Я знаю, що ми у Британії, продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки це потрібно", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

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