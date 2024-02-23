Джонсон заявив, що за Трампа світ був "безпечнішим і стабільнішим"

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку про те, що світ почувався "безпечнішим і стабільнішим" під час перебування при владі в США Дональда Трампа.

Про це політик сказав під час виступу на Конференції консервативних політичних дій, повідомляє Politico.

"Озираючись на останній термін правління Трампа, можна не сумніватися, що світ почувався більш безпечним, спокійним і стабільним", - наголосив Джонсон.

З його слів, зараз велика частина світу "жадає стабільності, яка супроводжується сильним і рішучим лідерством Америки".

До слова, Джонсон і Трамп мали відносно близькі стосунки, коли обидва були на посаді. Президент навіть улесливо назвав прем’єр-міністра "британським Трампом".

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон оцінив, як перемога Дональда Трампа на виборах вплине на підтримку України. Мовляв, він "не кине українців".

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