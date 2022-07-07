"Джонсон дуже нас не любить, ми його теж": у Кремлі відреагували на відставку британського прем'єра

У ЗМІ з'явилася інформація про можливу відставку Бориса Джонсона з поста лідера Консервативної партії та прем'єра, а згодом він і сам підтвердив це.

У Російській Федерації вирішили не стояти осторонь і відреагувати на ситуацію у британському уряді ще до офіційної заяви Джонсона. Спікер російського президента-диктатора Дмитро Пєсков висловився взаємну нелюбов між Лондононом і Москвою.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами речника Кремля, британський прем'єр-міністр дуже не любить російську владу. Втім, мовляв, у Кремлі йому відповідають взаємністю.

"Що стосується самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - заявив він.

Пєсков також стверджував, що російська влада, в першу чергу, стежить за тим, що відбувається в їхній державі.

Нагадаємо, 7 липня Daily Mail та ВВС повідомили, що Борис Джонсон йде у відставку з поста лідера Консервативної партії і очільника уряду.

Зголом Джонсон оголосив, що ухвалив рішення піти з посади прем'єр-міністра, а також лідера Консервативної партії. Водночас він продовжуватиме виконувати свої обов'язки до призначення нового лідера партії.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

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