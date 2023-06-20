Джонсону заборонили відвідувати парламент: яка причина

Колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона позбавили спеціального доступу до парламенту після згоди депутатів з висновками звіту, що Джонсон казав їм неправду про вечірки співробітників на Даунінг Стріт у розпал обмежень під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Депутати 354 голосами проти семи проголосували за підтримку звіту комітету, який визнав, що Борис Джонсон "свідомо багато разів вводив парламент в оману".

Серед однопартійців Джонсона з Консервативної партії "за" проголосували 118, а 225 утрималися.

Депутати-автори звіту запропонували покарати Джонсона 90-денним відстороненням від роботи у парламенті, якби він не склав повноваження. Також запропонували позбавити його права доступу до парламенту як колишнього депутата, що викликало значну критику прихильників Джонсона.

Розслідування щодо скандальних вечірок Бориса Джонсона

6 липня 2020 року Бориса Джонсона разом зі співробітниками сфотографували на терасі резиденції на Даунінг Стріт. Саме тоді по всій Британії тоді було запроваджено надзвичайно жорсткий карантин через Covid-19.

Сотня працівників британського уряду отримали листа з такими словами: "Привіт усі, ми пережили надзвичайно важкий період, тож давайте скористаємось хорошою погодою і зберемося на соціально дистанційований коктейль в саду Даунінг-стріт 10 цього вечора. Приходьте з шостої. Випивку несіть свою".

Після того у Великій Британії оприлюднили доповідь про скандальні вечірки, які відбувалися в резиденції колишнього британського прем'єра.

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