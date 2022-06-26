ДжонсонЮК: пані посол розповіла про українізацію прізвища прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знає, що в Україні його називають ДжонсонЮК.
Про це йому розповіла пані посол пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.ua.
Мелінда Сіммонс зазначила, що в своєму інстаграм Джонсон додав до прізвища UK, що звісно, означає Велика Британія, але водночас є типовим закінченням для українського прізвища. Вона зазначила, що Джонсон про це знає.
"Так, я про це йому казала. Він в курсі", - розповіла пані посол.
Нагадаємо, британський прем'єр-міністр наголосив, що питання підтримки України є принциповим для нього. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України.
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