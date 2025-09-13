Джонсон долучився до ранкової традиції Одеси на Ланжероні

Борис Джонсон / © Associated Press

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон взяв участь у новій традиції Одеси — «Piano світанок», під час якої місцеві жителі зустрічають ранок під живу музику піаніста Ігоря Янчука просто на пляжі Ланжерон.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у соцмережі Facebook.

Ідея таких ранкових зустрічей виникла після повномасштабного вторгнення. Незважаючи на обстріли та важкі ночі, одесити приходять сюди, щоб почати день на позитивній ноті.

З часом «Piano світанок» перетворився на більше, ніж просто концерт — ця традиція стала символом стійкості та духу міста, що об’єднує людей у складні часи.

© Олексій Гончаренко facebook

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі з’явилися відео та фото, де колишній прем’єр-міністр Великої Британії та палкий прихильник України приїхав до міста на Чорному морі.