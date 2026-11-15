Джонсон назвав умову завершення війни: що повинен почути Путін

Війна Путіна проти України та Заходу / © ТСН

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що єдиним дієвим способом завершити війну Росії проти України є вступ нашої держави до НАТО. На його думку, Захід має чітко заявити про таку перспективу, щоб російський диктатор Володимир Путін усвідомив справжні наміри союзників Києва.

Про це Джонсон написав у соцмережі X.

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За словами колишнього британського прем’єра, для припинення російської агресії Захід повинен продемонструвати єдність і визначеність щодо майбутнього України в Північноатлантичному альянсі.

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«Єдиний спосіб закінчити цю війну — це щоб Путін зрозумів, чого насправді хоче Захід. Єдине, що працює, — це Україна в НАТО», — наголосив Джонсон.

Він закликав західних політиків не обмежуватися загальними заявами, а послідовно відстоювати перспективу членства України в Альянсі.

«Ми маємо говорити про це і дійсно мати це на увазі», — додав колишній глава британського уряду.

Окремо політик звернув увагу на необхідність аналогічних заяв від інших західних лідерів. Зокрема, він згадав мера Великого Манчестера Енді Бернема та Білий дім, фактично закликавши їх підтримати чітку позицію щодо майбутнього України в НАТО.

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У дописі Джонсон позитивно відгукнувся про заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо місця України в Альянсі.

«Дуже приємно бачити, як Емманюель Макрон знову підтверджує, що місце України — в самому серці НАТО. Саме така чіткість нам і потрібна. Саме це має почути Путін», — написав він.

При цьому Джонсон поширив попередній допис Макрона, у якому французький президент застеріг, що спроби скоротити підтримку України та змусити її погодитися на несправедливі умови миру становлять загрозу для безпеки всього європейського континенту.

Нагадаємо, Польща наразі припинить робити фінансові внески до програми PURL, у межах якої закуповують американське озброєння для України. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск назвав причиною такого рішення значні витрати Варшави на власне переозброєння та високий дефіцит бюджету.

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