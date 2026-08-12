Джонсон різко відповів, чи справді змусив Зеленського відмовитися від переговорів з РФ 2022-го

Борис Джонсон. / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав нісенітницею заяви Росії про те, що саме він ще 2022-го нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від переговорів із Москвою щодо припинення війни.

Про це експрем’єр заявив в інтерв’ю School of War Podcast.

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"Це повна, цілковита нісенітниця. Не було жодного європейського лідера, жодного західного лідера, який міг би зупинити українців від боротьби за свою країну", — сказав Джонсон.

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Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон розповів, яке головне послання хотів передати президенту Володимиру Зеленському та українцям під час свого візиту до Києва у квітні 2022 року.

За його словами, після успішного витіснення російських військ із Київської області він хотів запевнити Україну у підтримці Великої Британії. За його словами, такої самої позиції Лондон дотримується й досі.

"Я не можу бути більше українцем, ніж самі українці. Але якщо ви хочете і далі боротися, то ми будемо поруч", — пригадав Джонсон.

Водночас Джонсон заявив, що на початку повномасштабного вторгнення далеко не всі європейські політики вірили у здатність України протистояти Росії. Як приклад він навів представника зі штабу канцлера Німеччини, який вважав, що у разі неминучої поразки України краще було б, аби війна завершилася якомога швидше.

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"Я вважав це глибоко хибним і думав, що ми повинні допомогти українцям чинити опір. Вони хотіли чинити опір, хотіли боротися і захищати свою країну", — сказав Джонсон.

Зауважимо, раніше посланець Кремля Кирило Дмитрієв поширив пост, в якому стверджував, що нібито Джонсон "саботував" невдалі мирні переговори між Росією та Україною у Стамбулі у березні 2022 року.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон заявив, що Україна має й надалі активно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, щоб посилювати позиції на полі бою та зрештою змусити Росію на чолі з Володимиром Путіним сісти за стіл переговорів.

За його словами, війна перетворилася на протистояння двох військово-промислових комплексів, тому Україні важливо зберігати темп розвитку оборонного виробництва та продовжувати тиснути на Росію.

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