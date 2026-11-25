Борис Джонсон / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився за розміщення в Україні європейських військових підрозділів ще до досягнення домовленостей про припинення вогню з Росією.

Про свою позицію політик заявив в етері телеканалу Sky News після виступу в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

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Джонсон припустив, що військовий контингент могли б сформувати країни так званої «Коаліції охочих» — добровільного об’єднання держав-партнерів України. Їхні військовослужбовці могли б виконувати допоміжні й тилові завдання, зокрема забезпечувати логістику в безпечних районах, розташованих «за багато миль від лінії фронту».

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«Те, про що я говорю, є знаком як символ нашої підтримки», — пояснив свою позицію експрем’єр.

Під час розмови з головним ведучим Sky News Марком Остіном Джонсон окремо підкреслив: саме Україна має вирішувати, військових яких країн запрошувати на свою територію.

«Це не залежить від Кремля — і це має вирішальне значення», — наголосив політик.

Коментуючи можливість втягування НАТО у війну, Борис Джонсон заявив, що Альянс «незрівнянно сильніший за Росію». Водночас, за його словами, диктатор Путін уже зараз «чинить усілякі жахіття проти українців».

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На переконання колишнього британського прем’єра, рішуча позиція щодо Кремля може мати позитивний ефект. Путін повинен зрозуміти, що інтеграція України до західної спільноти держав є стратегічною метою.

Раніше повідомлялося, що британський міністр Геміш Фалконер розкритикував Дональда Трампа за публічні заяви про дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ми раніше інформували, що Французькі військовослужбовці перебувають в Україні в межах місії з навчання та технічної підтримки української армії.

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