Джорджа Мелоні готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, але є одна умова

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Італія готова підтримати амбіції Дональда Трампа на міжнародній арені та навіть сприяти отриманню ним найпрестижнішої нагороди світу — Нобелівської премії миру, але лише за умови реальних досягнень у питанні завершення війни в Україні.

Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Римі у п’ятницю, 23 сіня.

Умова для нагороди

У відповідь на запитання журналістів про нові мирні ініціативи Білого дому, Мелоні зазначила, що покладає великі надії на здатність Трампа вплинути на хід історії.

«Я сподіваюся, що одного дня ми зможемо дати Нобелівську премію миру Трампу. І я вірю, що якщо він зможе змінити ситуацію в цьому питанні [завершення війни — ред.], він також зможе змінити ситуацію для справедливого і тривалого миру для України», — підкреслила очільниця італійського уряду.

Вона додала, що в разі успіху Італія не стоятиме осторонь

«І тоді, нарешті, ми теж могли б номінувати Трампа на Нобелівську премію миру», — заявила Мелоні.

Контекст заяви

Заява пролунала на тлі активізації переговорного процесу. Саме зараз в Абу-Дабі завершився перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ, де обговорюються параметри завершення війни.

Слова Мелоні можна розцінювати як дипломатичний сигнал Вашингтону: Європа готова визнати лідерство Трампа, але очікує від нього не просто «замороження» конфлікту, а досягнення справедливого миру, який гарантує безпеку Україні.