Джин випущений з пляшки: Денисенко про скандал із корупцією в енергетиці

Обшуки НАБУ / © НАБУ

Корупційний скандал у сфері енергетики може стати передвісником урядової кризи та серйозно вплинути на політичну стабільність в Україні.

Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

За його словами, ключове питання сьогодні полягає в тому, чи є ця криза суто українською, чи це частина ширшої гри із залученням міжнародних гравців.

"Корупція знову стала головною темою держави. Після "майдану картонок" стало зрозуміло, що Банковій дедалі складніше нав’язувати свою повістку. Останні події лише підтверджують цю тенденцію", — зазначив Денисенко.

Він вважає, що створення коаліційного уряду, який зміг би "перезавантажити" ситуацію, наразі малоймовірне.

"У нас не політична, а управлінська криза. Гра зараз іде на відставку уряду та створення "уряду народної довіри", який стане противагою Зеленському. І для Банкової це небезпечний сигнал", — наголосив експерт.

Денисенко також додав, що відставка кількох чиновників не зупинить процес — ситуація вже вийшла з-під контролю.

"У гру точно включаться європейці, а можливо, й американці. Ми можемо стати свідками історій про тиск щодо дострокових виборів чи нових мирних ініціатив", — зазначив він.

Підсумовуючи, аналітик підкреслив:

"За будь-яких обставин джин уже випущений з пляшки".

Нагадаємо, 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України здійснювали обшуки у бізнесмена, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії "Енергоатом".

Як раніше повідомляли ЗМІ, Тимур Міндіч втік з України за кілька годин до обшуків.