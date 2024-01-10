Е-повісток може не бути: Гончаренко повідомив новини щодо законопроєкту про мобілізацію

Зокремаа, депутати пропонують запровадити підставу для звільнення зі служби військовослужбовців, чиї родичі загинули під час участі в АТО.

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки пропонує низку змін до урядового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, пропонується виключити норму про повістки до ТЦК через електронну пошту.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко 10 січня.

"Важливі новини по мобілізаційному законопроєкту. Комітет з нацбезпеки пропонує врахувати ще деякі моменти, які також відображені в моєму альтернативному законопроекті", – вказано в заяві політика.

Читайте провідні новини дня:

Гончаренко уточнив пропозиції комітету щодо законопроєкту про мобілізацію:

надання відстрочки від мобілізації здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

надання відстрочки зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки (в урядовому законопроєкті йшлося про повну ставку);

виключення повісток через електронну пошту;

запровадження підстави для звільнення зі служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;

скорочення терміну звільнення строковиків.

Зауважимо, напередодні Гончаренко також повідомив, що Міноборони погоджується про те, аби залишити відстрочку від мобілізації для людей з інвалідністю третьої групи.

Народний обранець також інформував, що в законопроєкті про мобілізацію термін військової служби може бути визначений у 36 місяців. Водночас для бойових підрозділів він може бути буде меншим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація: що буде в новому законі та коли його ухвалять?

Читайте також: