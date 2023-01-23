Ефект доміно: у Палаті представників США закликали надати Україні танки, щоб підштовхнути до допомоги Німеччину

У Палаті представників США закликали адміністрацію президент Джо Байдена надати Україні танки, аби підштовхнути до таких самих рішень Німеччину.

Про це пише Укрінформ з посиланням на американські ЗМІ.

Очільник комітету в закордонних справах Палати представників США, республіканець Майкл Маккол закликав адміністрацію оголосити про надання танків Україні, щоб змусити Німеччину та інші країни зробити це саме.

США мають вжити заходів, щоб підштовхнути європейські країни до дій і допомогти Україні уникнути тривалої кривавої війни на виснаження та "повільної кровотечі без шансів на перемогу".

Вашингтона має оголосити, що збирається надати танки Abrams, «хоча б один», вважає політик. «З того, що я чув, Німеччина чекає, що ми візьмемо на себе ініціативу", - сказав він.

За його словами, це створить ефект доміно, що змусить інші країни Європи також надіслати танки Leopard 2.

"Навіть якщо ми скажемо, що збираємося дати Abrams, думаю, цього буде достатньо для Німеччини", - сказав Маккол.

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Передавання танків Leopard Україні: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухиляється від рішення щодо постачання Україні танків Leopard. Він постійно заявляє про ризик війни між РФ та НАТО.

У США висловили розчарування щодо нерішучості Німеччини через вагання з передаванням Україні танків Leopard-2 для протистояння РФ.

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із військовою допомогою Україні танками Leopard 2.

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