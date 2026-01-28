Ефективність БЕБ помітно зросла: за рік обсяги вилучення нелегального тютюну збільшилися майже на 60%

Реклама

За рік обсяги вилученої нелегальної продукції зросли майже на 60%, а частка «тіні» на ринку сигарет скоротилася майже на шість відсоткових пунктів, - про це свідчать аналітичні дані за 2025 рік, які опублікував сьогодні директор Бюро Олександр Цивінський.

За офіційними даними БЕБ, у 2025 році за фактами незаконного обігу тютюнових виробів до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 304 кримінальні провадження. Із них 170 справ скерували до суду, а за результатами розгляду вже винесено 110 обвинувальних вироків, що свідчить про високу результативність досудового розслідування.

Майже +60% до вилучень: що саме зупинили

У 2025 році загальна орієнтовна вартість вилученої нелегальної тютюнової продукції становила 2,234 млрд грн, що майже на 60% більше, ніж у 2024 році (1,4 млрд грн).

Окремо в БЕБ наголошують: ключовим показником стала зупинка 28 промислових виробничих ліній, тобто припинення самого нелегального виробництва, а не лише вилучення окремих партій товару.

Конкретні цифри: що вилучили правоохоронці

У межах кримінальних проваджень у 2025 році вилучено:

2 074 533 пачки сигарет

351 072 кг тютюну

9 590 580 марок акцизного податку

2 540 000 паперових гільз

4 542 939 одиниць упаковки

497 623 коробки фільтр-паличок

Крім того, на потреби Збройних сил України було передано 4 260 пачок сигарет та один автомобіль.

«Тінь» скорочується: що відбувається з ринком

За даними, частка нелегального обігу сигарет послідовно зменшується: з 21,8% у 2023 році — до 15,9% у 2025 році.

Загальне скорочення за три роки становить 5,9%, що підтверджує ефективність системних заходів контролю та протидії нелегальному ринку.

Легальний сегмент відновлюється: зростання через РРО

Паралельно фіксується зростання легального обігу тютюнової продукції. Після незначного спаду у 2024 році (118,08 млрд грн проти 119,68 млрд грн у 2023 році), у 2025 році виторги через РРО зросли до 152,47 млрд грн.

У БЕБ зазначають, що це свідчить про відновлення та розширення легального ринку.

Проблеми законодавства: що заважає діяти швидше

Водночас у Бюро звертають увагу на законодавчі обмеження. Чинна система відповідальності передбачає конфіскацію лише обладнання, тоді як інше майно правопорушників залишається у їхній власності.

Для посилення відповідальності БЕБ пропонує віднести злочини, передбачені ч. 1–2 ст. 204 КК України, до категорії тяжких. Це дозволить застосовувати негласні слідчі дії та конфіскацію всього майна правопорушників.

Технічні обмеження та регіональна присутність

Ще одна проблема — відсутність змін до постанови Кабінету Міністрів №1450 від 27 жовтня 2001 року. Після ухвалення закону про БЕБ право використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації залишилося за ДПА України, що критично впливає на спроможність БЕБ боротися з незаконними виробниками. Відомство вже направило відповідний проєкт на розгляд Уряду.

Також наразі функціонує лише 9 територіальних управлінь БЕБ, укомплектованих на 27–60%, що обмежує роботу на загальнодержавному рівні. Завершення формування регіональної структури визначено одним із пріоритетів.

Сучасні інновації: супутниковий моніторинг тютюну

Спільно з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України БЕБ розпочало супутниковий моніторинг посівів тютюну. Перевірка показала значну різницю між задекларованими площами (840 га) та фактичними посівами (14 800 га), що свідчить про масштаб тіньового вирощування сировини.

Пріоритет на 2026 рік

У Бюро наголошують: попри складність ситуації, саме системні зміни, посилення відповідальності та міжінституційна взаємодія дають відчутний результат.

Протидію нелегальному ринку тютюну та подальше зменшення частки тіньового виробництва й обігу тютюнових виробів визначено одним із ключових пріоритетів діяльності БЕБ на 2026 рік.