Угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро в 2024 році - Зеленський

Угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро вже в поточному році, чітку й принципову підтримку з боку Парижа повноправного членства України в НАТО, застосування санкцій проти Росії за війну, а також відповідальність політичного керівництва РФ та всіх воєнних злочинців.

Про це заявив у Парижі глава української держави Володимир Зеленський, - інформує Офіс президента.

«Плюс ми виводимо на новий рівень співпрацю в галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, захисту критичної інфраструктури та протидії організованій злочинності. Кожен із таких елементів – про стійкість наших держав у захисті людських життів», – заявив президент України.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави зазначив, що кожна така двостороння угода посилює Україну, наших воїнів і наш народ.

Він заявив, що кожна країна, з якою Україна підписала двосторонні документи – Велика Британія, Німеччина та Франція, – є реальними лідерами безпеки у світі та лідерами в захисті України.

«Для нас важливо, щоб народи наших країн це бачили. І дуже важливо, щоб бачила агресивна, ворожа Росія, що Україна не наодинці і що справді потужні країни світу, з потужною економікою та з реальними цінностями, не залишають Україну, яка дуже бореться за нашу свободу й за цінності цих країн», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери двох держав обговорили ситуацію на полі бою в Україні, потреби українського війська, перспективи та можливості.

«Ми регулярно й дуже змістовно обмінюємося поглядами на перебіг війни. І я вдячний Франції та пану Президенту за всю ту надзвичайно влучну й сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні – ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Снаряди для артилерії, гармати – ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами в постачанні від деяких партнерів. Франція справді допомагає. Дякую», – сказав глава української держави.

Президент відзначив важливість початку співпраці між Україною та Францією у сфері оборонного виробництва, яка передбачає локалізацію та спільне виготовлення зброї, а також передачу Францією українській стороні окремих інноваційних технологій.

«Сьогодні докладно обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ. Це надзвичайно вагомо. І кожне з таких наших досягнень працюватиме заради спільного блага наших народів», – зазначив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що президент РФ нині став одним із найкривавіших диктаторів у європейській історії, і закликав усіх лідерів у світі, які цінують життя, працювати разом заради встановлення справедливості.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і німецький канцлер Олаф Шольц у Берліні підписали угоду про гарантії безпеки.