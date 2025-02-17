Економічна колонізація України: що передбачає угода Трампа – The Telegraph надала подробиці

Угодою про корисні копалини президент США Дональд Трамп вимагає більшої частки ВВП України, яка перевищує репарації, накладені на Німеччину за Першу світову війну (Версальський договір 1919 року – міжнародна угода, яка офіційно завершила її – ред.). Це означає економічну колонізацію України, адже в угоді йдеться не лише про важливі мінерали, а й про всю інфраструктуру: від портів до нафти, газу та більшої частини ресурсів країни.

Про це йдеться у The Telegraph із посиланням на чернетку контракту від 7 лютого 2025 року.

Цей контракт передбачає отримання США значного контролю над українськими ресурсами, зокрема корисними копалинами, нафтою, газом, портами та іншою інфраструктурою. Умови контракту фактично визначають економічну залежність України від США на невизначений термін.

США мають отримувати 50% доходів від видобутку українських ресурсів, а також 50% від фінансової вартості нових ліцензій на монетизацію ресурсів, що видаються третім особам.

Також у тексті угоди йдеться про те, що США матимуть першочергове право на купівлю експортних корисних копалин з України, що надає Вашингтону фактично суверенний контроль над більшою частиною української сировинної економіки.

Ба більше, так званий інвестиційний фонд США та України, який допоможе "уникнути вигоди для ворожих сторін конфлікту від відновлення України", матиме "виняткове право встановлювати метод, критерії відбору, терміни та умови всіх майбутніх ліцензій і проєктів".

"Схоже, що цей контракт був написаний приватними юристами, а не Державним департаментом чи Міністерством торгівлі США", – пише The Telegraph.

Україна може втратити контроль над частиною власних стратегічних ресурсів

Титан, вольфрам, уран та рідкісноземельні метали, які містяться в надрах українських територій, можуть опинитися вже не під контролем України.

"Якщо цей проєкт буде реалізований, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції 1921 року та за планом Дауеса 1924-го", – пише The Telegraph.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підтримує укладання угоди зі США щодо інвестицій у видобуток корисних копалин, проте, за його словами, контракт має містити пункти про гарантії безпеки для України.