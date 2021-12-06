"Економічний паспорт українця": Зеленський вніс в Раду відповідний законопроєкт

Проєкт закону визначено як невідкладний.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт". Завдяки якому діти, народжені в Україні, будуть отримувати власні кошти на рахунки від рентних платежів.

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Зокрема, на порталі Верховної Ради зазначається номер та дата реєстрації цього проєкту закону: 6394 від 06.12.2021. Водночас сам текст документу наразі відсутній.

Нагадаємо, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроєкт про "економічний паспорт українця", яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Своєю чергою, очільник Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев пояснив, коли діти досягнуть повноліття, на їхніх рахунках буде по 10 тисяч доларів. Вони зможуть витратити ці кошти на освіту або ж на них придбати власне житло в країні. Припускають, що таку можливість даватимуть дітям, які народжені від 2019 року.

Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А надалі після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.