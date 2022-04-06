Економічний шок та стандарти життя з 1980-х років: Байден розповів, що чекає на Росію

Економічний шок та стандарти життя з 1980-х років: Байден розповів, що чекає на Росію

Економічний шок лише 2022 року знищить економічні досягнення РФ за останні 15 років, прогнозує американський лідер.

Президент США Джо Байден заявив, що на сьогодні Росія перебуває в процесі ізоляції як держави-вигнанця і дуже, ймовірно, що РФ вилетить з топ-20 найбільших економік світу.

Про це повідомляє Білий дім 6 квітня.

"За прогнозами IEF, економічний шок лише цього року знищить економічні досягнення за останні 15 років. Раніше Росія була 11-ю за величиною економікою світу. Зараз дуже ймовірно, що він випаде з топ-20", – сказав американський президент.

Він додав, останнє повідомлення цього тижня свідчило про те, що інфляція в Росії вже перевищує 15% і за прогнозами досягне 20% та більше. Процентні ставки в РФ становлять вже 20%.

"Таким чином, ця комбінація захмарно високої інфляції та процентних ставок пошкодить довгостроковому потенціалу Росії, а також призведе до виходу понад 600 компаній", – сказав Байден.

Він зауважив, сумна реальність полягає в тому, що війна президента Росії Володимира Путіна ускладнить виїзд росіян за кордон.

"Це означає, що їхні дебетові картки можуть не працювати. Вони можуть мати лише можливість купувати підроблені телефони та підроблений одяг. Полиці в магазинах можуть бути порожніми. Реальність така, що країна занурюється в економічну та фінансово-технологічну ізоляцію. І такими темпами вона повернеться до радянських стандартів життя з 1980-х років", – спрогнозував президент США.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти найбільших російських банків, проти еліт РФ та членів їхніх сімей, зокрема дорослих доньок Путіна, а також заборонили інвестиції до держави-агресорки і заблокували санкціями критичні великі підприємства.

Конгресмени вимагають від Байдена збільшити постачання зброї для України

Читайте також: