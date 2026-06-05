Економічний крах Путіна: проблеми в РФ вже неможливо приховати, назріває масштабна криза

Володимир Путін. / © Associated Press

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Чиновники країни-агресорки Росії продовжують ігнорувати економічні проблеми та дефіцит палива під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Натомість вони відчайдушно презентують фасад економічної стабільності.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови адміністрації президента-диктатора Максим Орєшкін заявив, що економіка Росії за останні три роки зросла на 10%, тоді як, висловився він, економіка Європи за цей самий період зросла лише на 3%. Окрім того, він розповідав, мовляв, рівень безробіття в країні найнижчий у світі, а в економіці «немає жодних збоїв».

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Водночас Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявив, що нібито уряд РФ незабаром погасить свій зовнішній борг і що за три роки реальні доходи держави зросли на понад 24%.

Віце-прем’єр-міністр Росії Олександр Новак нахабно звітував, що буцімто внутрішній ринок палива в Росії залишається «стабільним», а ціни на заправках зростають відповідно до інфляції.

Реальний стан економіки Росії

Однак, наголошують американські фахівці, економіка Російської Федерації переживає набагато гірші часи, ніж стверджують чиновники. Адже Кремль надає пріоритет підтримці видимості економічної стабільності, водночас проводячи економічно неоптимальну політику, яка матиме довгострокові економічні наслідки.

Надзвичайно низький рівень безробіття в країні відображає той факт, що Росія відчуває нестачу робочої сили та спричиняє інфляцію заробітної плати в цивільному та оборонному секторах. Це сприяє загальній інфляції.

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Москва також дедалі більше бореться з проблемами ліквідності та високим рівнем зовнішнього боргу після того, як поступово виснажила ліквідні резерви свого суверенного фонду добробуту для фінансування війни в Україні.

Тим часом чиновники в Бєлгородській, Курській, Московській та Ленінградській областях останніми днями почали обмежувати продаж бензину через зростання дефіциту палива, що настав через удари України по нафтовій інфраструктурі країни-агресорки. Власний дефіцит у Росії може загостритися в найближчі тижні та місяці.

Аналітики наголошують, що генеральний директор другого за величиною російського банку «ВТБ» Андрій Костін заявив Reuters, що економічне зростання Росії може зупинитися цього року, оскільки високі витрати на позики сприяють капіталовкладенням. Фінустанова не очікує, що економіка агресорки зросте на 0,5%, які прогнозують російські чиновники на 2026 рік.

«Російські чиновники на Петербурзькому міжнародному економічному форумі просувають наратив про стабільну економічну ситуацію, незважаючи на дефіцит палива, який збільшується, зростання боргу та стагнацію економічного зростання, оскільки Кремль надає пріоритет фінансуванню своєї війни в Україні, незважаючи на економічні витрати», — наголошують в ISW.

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Війна руйнує економіку РФ — останні новини

Британський військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон наголошує, що для Путіна починається найнебезпечніший етап. Однією з причин є те, що війна прийшла до РФ, а тому Москва і Петербург уже не в безпеці. Крім того, у великих містах вже бояться призову, адже раніше «фюрер» поповнював своє військо переважно за рахунок бідних регіонів.

Водночас Reuters пише про економічний «шторм» у РФ. Економіка агресора стрімко сповільнюється під тиском санкцій та витрат на війну. Експерти попереджають, що Кремль стоїть перед жорстким вибором між рецесією та скороченням фінансування бойових дій в Україні.

Дата публікації 10:52, 03.06.26 Кількість переглядів 883 Росіяни в паніці через атаку на Санкт-Петербург

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