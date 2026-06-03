Президент Володимир Путін і російська економіка / © ТСН

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Російська економіка стрімко сповільнюється під тиском санкцій та витрат на війну. Експерти попереджають, що Кремль стоїть перед жорстким вибором між рецесією та скороченням фінансування бойових дій в Україні.

Про це йдеться у статті Reuters.

Петербурзький економічний форум: центральна тема — війна в Україні

3 червня розпочинається Петербурзький економічний форум — на так званий «російський Давос», — який відбудеться під егідою президента Володимира Путіна. Захід відбувається на тлі економічного уповільнення в Росії та продовження напруженого протистояння із Заходом через війну в Україні.

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Після посилення 2022 року міжнародної ізоляції РФ, серед учасників цьогорічного форуму заявлені очільник Комісії витончених мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший, відповідальний за проєкт розширення бальної зали Білого дому, американська консервативна інфлюенсерка Кендіс Оуенс, а також, імовірно, Інтернет-персона Ендрю Тейт.

У Кремлі зазначили, що це стане першою російською інвестиційною конференцією такого масштабу з участю представників США від 2017 — 2018 років.

Попри те, що в офіційній програмі Україна не згадується, саме війна залишається центральною темою форуму.

«Питання полягає в тому: чи закінчиться ця війна, чи нас очікує набагато важче майбутнє?» — сказав виданню один із російських учасників на умовах анонімності.

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Проблеми в російській економіці

Конфронтація із Заходом через Україну суттєво вплинула на економічну ситуацію в Росії. Незважаючи на вищі за очікування показники зростання у 2023 та 2024 роках, 2026-го обсяг економіки оцінюється приблизно у 2,9 трлн дол. — це лише невелика частина від загальної економічної потужності країн НАТО, яка становить близько 45 трлн дол., свідчать російські державні дані.

Економіка РФ, значною мірою орієнтована на експорт сировини, демонструє суттєве уповільнення. Якщо 2024 року темпи зростання становили 4,9%, то торік цей показник впав приблизно до 1%, а вже в першому кварталі 2026-го економіка скоротилася на 0,2%.

Представники влади пояснюють таку динаміку високими відсотковими ставками, дією західних санкцій і зміцненням рубля. За поточними прогнозами, цього року економічне зростання може становити лише 0,4%.

РФ має обрати — економічний спад чи зменшення витрат на війну

Ексзаступник голови Центрального банку Росії Олег В’югін у коментарі виданню заявив, що країна опинилася перед необхідністю обирати між економічним спадом і скороченням фінансування війни проти України.

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«Росія стоїть перед вибором між скороченням військового фінансування, що стимулювало б економічне зростання шляхом швидшого зниження ключової ставки, розширення кредитування цивільного сектору, часткового послаблення санкцій і відновлення логістичних ланцюгів, та продовженням „СВО“ (війни — ред.), яка постійно вимагатиме збільшення витрат і подальшого підвищення податків, посилюючи економічне скочування до рецесії та зниження реальних доходів населення», — пояснив В’югін.

Нагадаємо, згідно зі звітом ISW, російський фінансовий блок попереджає Путіна про руйнівний вплив військових витрат на економіку та пропонує їх скоротити, проте диктатор свідомо ігнорує це, вимагаючи шукати кошти в цивільних секторах. Дефіцит російського бюджету вже перевищив річний план, але очільник Кремля продовжує фінансувати війну, імовірно, через хибне уявлення про успіхи армії, переконання у витривалості економіки та страх перед крахом фронту в разі зменшення видатків на оборону.

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