"Економіка, бізнес, робочі місця": Зеленський розповів про результати важливої наради з урядовцями

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів 9 червня важливу нараду з урядовцями. Обговорили підтримку малого і середнього бізнесу, розвиток безпеки та промислове відновлення.

Президент наголосив, що готуються відповідні державні програми.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями: економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях. Те, що потрібно зробити вже зараз. Те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було. І те, що обов’язково зробимо після війни", – розповів Зеленський.

"Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого і середнього бізнесів. Те, що вже зараз можемо забезпечувати нові робочі місця і нову податкову базу", – поінформував президент.

Друге – це розвиток сектору безпеки України в усіх його аспектах і зараз, і в подальшому.

"Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону і до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об’єкту інфраструктури безпека має бути на 100%", – наголосив глава держави.

І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу.

"Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відзвітував про результати інвестиційної конференції.

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