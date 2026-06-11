Економіка РФ у передсмертній агонії: це може стати кінцем війни для Путіна

Російська економіка і Володимир Путін / © ТСН

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Російська економіка опинилася на порозі структурного колапсу через війну проти України та санкції. Експерти вважають, що критичне виснаження ресурсів РФ створює вікно можливостей для примусу президента Володимира Путіна до переговорів.

Про це йдеться у статті abc.es.

Залежність Росії від Китаю стала критичною, а накопичені економічні проблеми можуть створити сприятливі умови для початку переговорів із Путіним. Таких висновків дійшли автори нового дослідження Інституту світової економіки Кіля та Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду, оприлюдненого 11 червня.

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У доповіді зазначається, що скорочення фінансових резервів, падіння доходів від експорту нафти й газу та гостра нестача робочої сили дедалі сильніше тиснуть на російську економіку. На думку дослідників, наявні тенденції свідчать про структурне виснаження економічної системи країни та відкривають можливість для дипломатичних кроків щодо завершення війни.

Експерти прогнозують економічний колапс Росії

Аналізуючи російські джерела, зокрема статистику Центрального банку РФ, економісти характеризують поточну ситуацію як «завершальну фазу» і не виключають навіть «економічний колапс Росії». Водночас тамтешня влада вже знизила власний прогноз економічного зростання на поточний рік від 1,3% до 0,4% ВВП. Утім, автори дослідження вважають, що навіть такий переглянутий прогноз може бути «надто оптимістичним».

«Питання полягає в тому, скільки часу ще залишилося російській економіці. Я б сказав, що наступного року будуть значні спади, якщо ми запровадимо санкції та нове мито», — заявив директор Інституту Кіля Моріц Шуларік.

Він також висловив «серйозні сумніви щодо точності офіційних показників зростання» та припустив, що «інфляція занижується у звітності».

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Попри погіршення економічних показників, Кремль продовжує надавати пріоритет війні проти України, спрямовуючи ресурси на оборонну галузь та армію, тоді як цивільні сектори економіки відчувають дедалі більший дефіцит інвестицій.

Економіка РФ наближається до меж своїх виробничих можливостей

За даними звіту, вкладення в основний капітал за межами військового сектору практично припинилися. Крім того, зовнішньоторговельний оборот Росії опустився до найнижчого рівня за останні півтора десятиліття. Дослідники наголошують, що економіка вже наближається до «меж своїх виробничих можливостей», а «стрімке розширення кредитування секторів, пов’язаних з озброєнням, слабкі корпоративні баланси та зростальний тиск на банківський капітал» негативно впливають на «якість активів у фінансовій системі».

Ще торік американський аналітик Крейг Кеннеді застерігав від подібного розвитку подій. За його оцінкою, інфляційний тиск і структурні дисбаланси суттєво обмежують можливості Центробанку Росії для зниження ключової ставки, яка нині становить 14,5%, до рівня, що міг би полегшити фінансове навантаження на бізнес.

Фінансові можливості РФ також помітно скоротилися. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Фонд національного добробуту мав резерви, еквівалентні 6,5% ВВП, то до квітня 2026 року обсяг його ліквідних активів зменшився більш ніж удвічі й становив лише 1,8% ВВП. На думку авторів дослідження, такого обсягу коштів уже недостатньо для виконання ролі надійного фінансового буфера в кризових умовах.

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Посилення залежності Росії від Китаю

Окрему увагу в доповіді приділено посиленню залежності Росії від Китаю. Дослідники характеризують ці відносини як «асиметричне партнерство», у якому перевага явно на боці Пекіна.

Через західні санкції РФ дедалі більше покладається на КНР у питаннях постачання як цивільної, так і військової продукції, а також електроніки та машинобудівного обладнання. Водночас Китай використовує своє становище для отримання додаткових вигод, закуповуючи російські ресурси за зниженими цінами. Зокрема, вартість газу для китайських покупців майже на 40% нижча, ніж для інших споживачів.

Попри тісну економічну співпрацю, китайські фінансові установи нерідко блокують платежі, пов’язані з російськими контрагентами, побоюючись потрапити під вторинні санкції США. Це створює додаткові труднощі для торгівлі, провокує логістичні затримки та змушує компанії користуватися дорогими схемами розрахунків через посередників.

Китай підтримує російську економіку

Співавторка дослідження Алісія Гарсія-Ерреро зазначає, що Росія фактично отримала «економічне рятувальне коло», однак саме Китай визначає «умови цих відносин». Така модель співпраці дає Москві можливість підтримувати воєнну економіку в короткостроковій перспективі, але водночас посилює її залежність від Пекіна та послаблює її переговорні позиції.

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Саме на цю обставину нині звертають увагу лідери країн формату E3 — Великої Британії, Франції та Німеччини, намагаючись використати економічну вразливість Росії для стимулювання переговорного процесу.

Витрати на війну і дефіцит бюджету РФ

Тим часом витрати на ведення війни продовжують збільшуватися, а разом із ними зростає й бюджетний дефіцит. Уряд Росії розраховував завершити 2026 рік із дефіцитом у 45,5 млрд євро, що відповідало б 1,6% ВВП. Однак, за офіційними даними, вже за перші п’ять місяців року дефіцит перевищив 72 млрд євро, або 2,6% ВВП. Стримати його подальше зростання вдалося насамперед завдяки додатковим надходженням від ПДВ та експорту нафти й газу. Певну роль відіграло й підвищення цін на енергоносії на тлі війни між Іраном та його противниками, хоча нинішні ціни все ще приблизно на третину нижчі за минулорічні показники.

У звіті підкреслюється, що доходи від продажу нафти та газу залишаються «безумовно найважливішим чинником» для оцінки того, наскільки довго Росія зможе фінансувати війну проти України.

«Зростальна економічна вразливість Росії відкриває вікно можливостей для більш ефективних політичних заходів із боку Заходу», — зазначають автори дослідження.

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Вони пропонують посилити санкційний тиск, запровадити спеціальні мита на ті категорії торгівлі з Росією, які ще залишаються активними, зокрема на скраплений газ, хімічну продукцію та добрива, а також продовжувати підтримку України.

Нагадаємо, попри заяви російських чиновників про економічну стабільність та зростання, аналітики ISW попередили про наближення масштабної кризи в РФ. Кремль штучно підтримує видимість благополуччя, тоді як реальна ситуація погіршується: критичний дефіцит робочої сили розганяє інфляцію, виснаження резервів суверенного фонду створює проблеми з ліквідністю, а через удари України по нафтовій інфраструктурі в низці регіонів уже обмежують продаж палива. Економісти прогнозують зупинку зростання через високі витрати на позики та пріоритет фінансування війни на шкоду розвитку економіки.

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