Економісти склали для Трампа ідеальний план припинення війни: деталі New York Times

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп потребує кращих карт, щоб примусити “фюрера” РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну проти України.

Про це пишуть американські економісти Гленн Хаббард і Кетрін Вольфрам у колонці для The New York Times.

Зокрема, вони пропонують накладати санкції на всіх, хто бере участь в продажу російських нафти та газу, в будь-якій країні. Уникати цього Москва могла б лише шляхом сплати зборів за кожне постачання.

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"Цей платіж називався б російським універсальним митом. Він починався б з низького рівня і зростав з кожним тижнем, що минає без мирної угоди", йдеться у статті.

Якщо РФ не платитиме, то вторинні санкції ляжуть на плечі всіх учасників транзакції. Зокрема, власників нафтових танкерів, страховиків та покупців. Компанії з Індії та Китаю не хочуть потрапити під американські санкції, імпортуючи російську нафту. Крім того, подібні танкерні перевезення відстежуються комерційними сторонами та самими США.

Економісти наголошують, що таке мито забезпечило б США гроші, на відміну від угоди про українські корисні копалини. За їхніми даними, збір в розмірі 20 доларів за барель нафти може приносити до 120 мільйонів доларів на день:

"Мета полягає в тому, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, але щоб менше грошей надходило до Кремля. Цей план підірве здатність Росії продовжувати вести війну, а також поповнить державну скарбницю США. Кожен долар, зібраний Сполученими Штатами, - це долар, який Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни", - пишуть автори The New York Times.

Зазначається, що такі дії або змусять Москву сісти за стіл переговорів, сподіваючись на скасування мита, або дозволять США щорічно отримувати гроші, якими можна фінансувати запропоноване Трампом скорочення податків. Крім того, РФ фактично поверне гроші, які були використані на допомогу Україні. Хаббард та Вольфрам пропонують ухвалити законопроєкт про запровадження такого тарифу Конгресу, щоб президент міг захистити свої відносини з Путіним.

Нагадаємо, в НАТО здивували заявою про перемир'я між Україною та Росією. Зокрема, Кремль має довести, що справді прагне припинення вогню.

Дата публікації 21:00, 28.03.25 Кількість переглядів 9 «Він не хоче закінчувати війну!» Зеленський різко відреагував на заяви Путіна!