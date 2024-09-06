Екс-глава Укренерго Кудрицький протидіяв НАБУ і САП у справі махінацій на закупівлі бронежилетів – ЗМІ

Екс-керівник держпідприємства «Укренерго» Володимир Кудрицький проігнорував прохання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури допомогти у розслідуванні махінацій одного з його підлеглих при закупівлі бронежилетів в перші місяці війни.

Про це свідчить окрема думка судді Вищого антикорупційного суду від 13 серпня 2024 року, пише УНІАН.

«Як вбачається з матеріалів апеляційного провадження, 26 червня 2024 року прокурор САП звернувся до Голови правління ПрАТ «НЕК «Укренерго» з пропозицією подати в строк до 27 червня 2024 року заяву про залучення у якості потерпілого або ж письмову згоду на визнання потерпілим у кримінальному провадженні №62022100130000251. На час здійснення апеляційного перегляду (13 серпня – прим.), ПрАТ «НЕК «Укренерго» у якості потерпілого не залучено та з цивільним позовом вказане товариство не зверталось», - йдеться в судовому документі.

Володимир Кудрицький в цьому кримінальному проваджені проходить як свідок. Основним підозрюваним є його підлеглий - начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Його було затримано в червні 2024 року детективами НАБУ та слідчими СБУ.

За даними слідства, в березні 2022 року «Укренерго» придбало 1225 бронежилетів за ціною в більш ніж 2 рази вищою за середню пропозицію на ринку. Збитки державним інтересам склали 10,3 млн грн.

Суд арештував підозрюваного топ-менеджера «Укренерго». Пізніше Вищий антикорупційний суд зобов’язав слідчих НАБУ перевірити причетність самого Кудрицького до цієї оборудки.