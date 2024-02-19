Екс-голова ДСНС Сергій Крук та бізнесмен Андрій Заліський заволоділи сотнями млн грн на закупівлі пожежних автодрабин, - розслідування

В Італію німці продали автодрабини по 566 тисяч 365 євро, а до Франції - за 577 тисяч 350 євро, тобто майже в 2 рази дешевше, ніж ДСНС купила у "Променергообладнання", з'ясували аналітики.

Колишній голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук організував і реалізував схему закупівлі пожежних автодрабин майже на 1 млрд грн: регіональні управління ДСНС провели 17 тендерів з дискримінаційними умовами під одного учасника, в яких брало участь і перемогло лише одне підприємство ТОВ "Променергобудування", яке продало 19 пожежних автодрабин за ціною, завищеною майже в 2 рази.

Про це йдеться у розслідуванні Blackbox OSINT. У матеріалі зазначається, що щойно у лютому 2022 року уродженець Рівного Сергій Крук очолив ДСНС України, його земляк Андрій Заліський, засновник та директор ТОВ "Променергообладнання" став отримувати чи не всі великі держзамовлення рятувальників. Якщо 2021 року річний виторг цієї компанії не перевищував 60 млн грн, то 2022 року він "злетів" до майже 500 млн грн, а 2023 - майже до 1 млрд грн. І майже по всіх закупівлях, де перемогла компанія Заліського, поліція та НАБУ відкрила кримінальні провадження за фактом заволодіння державними коштами.

В усіх 17 тендерах на закупівлю пожежних автодрабин влітку 2023 року ДСНС прописала технічні характеристики для машин таким чином, що брати участь і перемогти в тендерах могло лише одне підприємство з автодрабинами марки M32L-AS німецької компанії-виробника Magirus GmbH, єдиним дилером яких в Україні є ТОВ "Променергообладнання". Саме ця фірма і перемогла у всіх 17 торгах.

Ціна однієї автодрабини з висотою підйому до 35 метрів склала 44 млн 190 тисяч грн, до 45 метрів - 48 млн 480 тисяч грн. Це при тому, що інша компанія "Транс-Сервіс-КТТ" пропонувала поставити машини Bronto Skylift F32RLX за цінами 31 млн 800 тисяч грн та 37 млн 142 тисяч грн відповідно. Більше того, журналісти навели ціни, за якими сам виробник Magirus GmbH продавав такі ж автодрабини європейським замовникам у 2023 році. В Італію німці продали автодрабини по 566 тисяч 365 євро, а до Франції - за 577 тисяч 350 євро, тобто майже в 2 рази дешевше, ніж ДСНС купила у "Променергообладнання".

Таким чином, ДСНС на закупівлі пожежних автодрабин на загальну суму 878 млн 480 тисяч гривень переплатило мінімум 225 млн 302 тисячі гривень, тобто 25%. Такий самий відсоток завищення ціни виявили детективи НАБУ при іншій закупівлі ДСНС техніки у 2022 році, коли знайшли у вилучених під час обшуку у голови ДСНС Сергія Крука в його телефонах фотокопії документів, що підтверджували організацію тендерів під конкретних постачальників.

"Учасники організованої групи сформували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами на 25-30%, чим створили умови для подальшого виведення бюджетних коштів та заподіяння тяжких наслідків для держави", - йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду, де також сказано, що у схемі крім голови ДСНС брали участь директор Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики ДСНС Костянтин Івлєв та його заступник Олександр Васьковський.

За даними Blackbox OSINT, Васьковський за дорученням Крука у 2023 році кілька разів їздив до Німеччини на переговори з Magirus GmbH. Співробітники ДСНС підозрюють, що німецький концерт також брав участь у змові - ймовірно, щоб домогтися збуту Україні бракованої партії пожежних автодрабин, які через поломки європейські замовники повернули заводу.

Нагадаємо, Сергія Крука було звільнено з посади голови ДСНС України в серпні 2023 року після аварії вертольота з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським під Києвом. Проте, за інформацією розслідувачів, у 2024 році ДСНС має намір знову закупити пожежні автодрабини та знову закладає на них завищену ціну у 44-48 млн грн.