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Ексголова обласного осередку "Голосу" на Дніпропетровщині долучився до "УДАРу Віталія Кличка"

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Ексголова обласного осередку "Голосу" на Дніпропетровщині долучився до "УДАРу Віталія Кличка"

Незабаром оберуть керівництво обласної територіальної організації партії.

Колишній голова партії "Голос" на Дніпропетровщині Віталій Жеганський заявив про свій перехід в "УДАР Віталія Кличка".

Про це повідомили на офіційній сторінці партії на Дніпропетровщині у Facebook

У публікації зазначили, що у жовтні відбудеться обласна конференція, на якій буде обрано керівництво Дніпропетровської територіальної організації партії "УДАР Віталія Кличка".

"Точно можу сказати, що в керівництві будуть люди, які керуються не з Москви, чи Вашингтону. Люди, які орієнтовані на Київ та всю Україну", - прокоментував своє рішення Жеганський.

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