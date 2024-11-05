Ексбанкір Януковича Борис Приходько збагатився на сотні мільйонів гривень під час війни, – ЗМІ

В останній декларації вказано, що він офіційно заробив цілих 228 мільйонів гривень завдяки операціям з державними цінними паперами.

У розпал війни і фінансової кризи в Україні, коли кожна гривня має значення для бюджету, один із нардепів не лише уникає відповідальності за ймовірне розкрадання мільярдів, а й демонструє розкішний спосіб життя. Йдеться про Бориса Приходька — колишнього нацбанкіра, якого вважають причетним до "зникнення" 2 мільярдів гривень з Аграрного фонду за часів правління Януковича, а нині – депутата від Чернігівщини.

Замість кримінальної відповідальності за статтею Кримінального кодексу, Приходько задекларував неабиякі статки: елітні автомобілі, коштовні прикраси, твори мистецтва, ікони, а також мільйони гривень, зароблені нібито з інвестицій.

Як з’ясували розслідувачі СтопКору, з моменту обрання до ВРУ статки Приходька зростають у геометричній прогресії. Згідно з останньою декларацією, тільки за останній рік він офіційно заробив 228 мільйонів гривень, що майже в 90 разів перевищує його доходи на початку політичної кар’єри.

Основне джерело прибутків, за словами самого нардепа, — це операції з державними цінними паперами. Водночас, його статки вражають — дорогі автівки, швейцарські годинники, твори українських художників, коштовності. Усе це викликає сумніви в прозорості його діяльності, особливо враховуючи його минуле.

Розслідувачі нагадують: Приходько почав свою кар'єру в банку "Україна", який зазнав банкрутства і став символом фінансових махінацій 90-х років. Згодом він працював у банку "Хрещатик", що теж збанкрутував. У 2012 році, під час правління "регіоналів", Приходько отримав посаду першого заступника голови НБУ, що дало йому можливість керувати масштабними фінансовими потоками.

Як встановило слідство, напередодні Євромайдану керівництво Аграрного фонду за його участі розмістило понад 2 мільярди гривень на депозитах у "Брокбізнесбанку" Сергія Курченка — олігарха, наближеного до сім’ї Януковича. Після банкрутства цього банку гроші зникли.

Попри гучні звинувачення, у 2019 році Борис Приходько виграв вибори у Прилуках і здобув депутатський мандат, що автоматично гарантувало йому недоторканність. Під час виборчої кампанії його штаб було залучено в численні скандали, включно з побиттям журналістів і звинуваченнями у підкупі виборців.

Історія довкола статків Приходька стає ще заплутанішою, коли розглянути діяльність його сім'ї, зазначає СтопКор. Його дружина Марина разом із сином є власниками аграрного підприємства ТОВ "СОВЕР", що має у володінні 135 земельних ділянок.

Важливо також те, що, за даними журналістів, борги, які залишилися після зникнення грошей з Аграрного фонду, досі не відшкодовані. Попри цей тягар, Приходько і надалі живе на широку ногу, а його доходи лише зростають.