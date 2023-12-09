Ексчиновник Єврокомісії висловився про вступ України до ЄС

Вступ України до Європейського Союзу буде тривати довше, ніж здається більшості людей. Крім того, західноєвропейська преса дедалі частіше пише, що ЄС "заходить дуже далеко з Україною".

Таку думку в інтерв'ю "Главкому" висловив колишній Директор із Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

"Надання їй (Україні - Ред.) статусу кандидата ніхто не оскаржував, тому що відмова від цього минулого року означала б перемогу Путіна. Але початок переговорів – це інший процес", - наголосив він.

Політик зауважує: надаючи статус кандидата і відкриваючи зараз переговори про вступ, ЄС створив би багато очікувань в Україні.

"Даючи людям відчуття, що раз щороку приймається важливе рішення, то вступ має тривати лише короткий проміжок часу. Що ж, я боюся, що це займе довший період часу, ніж здається більшості людей. І, на жаль, це може викликати розчарування та втому від розширення в українському суспільстві, як це вже сталося із Західними Балканами", - пояснює Мірель.

Політик висловив думку про те, що люди на Балканах підозрюють, що ЄС з політичних міркувань дивиться на Західні Балкани крізь збільшувальне скло, а на Україну - крізь рожеві окуляри.

Мірель вважає, що Євросоюз має бути готовим до розширення. Втім, "не стільки в контексті України, скільки Західних Балкан, адже вони чекали довгих 20 років". З його слів, єдина країна, яка найкраще готова до вступу, - це Чорногорія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо переговорів для вступу до ЄС. Зокрема, глава держави наголошує, що Україна виконує всі зобов'язання, й це неодноразово доводили.

Читайте також: