Ексдепутат Держдуми розповів про страх і "тріщини" у Кремлі: "Сотні людей тікають з органів влади"

Російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Ігор Яковенко вважає, що всередині Кремля існує певний розкол, проте там поки публічно про це не оголошують.

Про це пише "УНІАН".

Ігор Яковенко зазначив, що у Росії немає публічної політики та дискусії, проте вже зараз у Кремлі видно певні тріщини. Він пояснив, що через це російські пропагандисти заговорили про відповідальність за публічні заклики до вбивств українців. Він також додав, що навіть ідеолог так званої "Новоросії" депутат Держдуми Костянтин Затулін почав "говорити людською мовою". Це не свідчить про те, що у Росії розкаялись, ними просто керує страх.

"Кількість людей, які втекли зараз з адміністрації президента, з уряду, з адміністрації різних суб'єктів Федерації – це сотні й сотні людей. Вони розуміють, що у Франції створено трибунал з розслідування злочину путінського режиму. Це все публічно робиться, і вони розуміють, чим це все закінчиться", - пояснив російський журналіст.

Чи можливий переворот у Росії: думки експертів

Одразу після повномасштабного наступу Росії на Україну почались дискусії щодо майбутнього кремлівського режиму. Дехто вважає, що Путіна можуть усунути від влади, проте інші переконані, що цього не станеться.

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський наголосив, що режим президента Росії Володимира Путіна може "посипатися" внаслідок перевороту. Він переконував, що це може статись через розкол у Кремлі.

Американський професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, політолог Деніел Трейсман вважає, що крах режиму Путіна може статись через програну війну. За його словами, вся створена Путіним протягом 22 років структура політичного управління має два ключові недоліки: надто жорстка вертикаль управління та залежність президента від постійної демонстрації сили.

Російський опозиціонер Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне. Політв'язень дуже сумнівається, що повалити Путіна можливо шляхом внутрішніх протестів.

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