Ексдиректор ЦРУ звинуватив Трампа в політичному шантажуванні України

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан звинуватив американського президента Дональда Трампа у шантажування України через припинення обміну розвідданими. Він назвав це "абсолютно безпрецедентним" кроком, що може мати "руйнівні наслідки" для Києва.

Про це повідомляє видання The Huffington Post.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід, коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації", – сказав він.

Бреннан наголосив, що такі дії можуть мати катастрофічні наслідки на полі бою, "якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу".

"Я розглядаю це більше як тактику тиску і вимагання", - додав він.

Він наголошує, що втрата доступу до розвідки США є потенційно такою шкідливою для України, бо європейці не мають можливості надавати той тип розвідданих, який надавала американська служба. Йдеться про всі види розвідданих, "які знову ж таки живлять український уряд, військові, служби безпеки, розвідувальні служби".

"Якщо ви забираєте це, ви дійсно послаблюєте українські служби", - наголосив ексдиректор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше у США накинулися на Дональда Трампа з критикою за його підхід до війни Росії проти України. Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін заявила, що Трамп любить повторювати про мир завдяки силі.

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