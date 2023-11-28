Ексдиректор ресторану Тищенка за рік раптово заволодів майном на $1 млн – розслідування

Колишній керівник уже зачиненого ресторану "Велюр", що належав Миколі Тищенку, Сергій Вакальчук за час повномасштабної війни заволодів маєтком, квартирою та мікроавтобусом, хоча офіційних доходів на це не мав.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

За інформацією журналістів, 17 червня 2022 року на Вакальчука оформили шикарний будинок з басейном на 322 м² у Козині та дві ділянки на березі озера.

Маєток, оформлений на колишнього керівника "Велюра" / Фото: bihus.info

Орієнтовна вартість маєтку може становити від 888 тисяч доларів до 1,8 мільйона доларів.

Маєток, оформлений на колишнього керівника "Велюра" / Фото: bihus.info

Того ж дня Вакальчук став власником квартири площею майже 100 м² у будинку, де розташовувався ресторан "Велюр". Орієнтовна вартість такого житла – $270-290 тис.

Будинок, у якому розташована вказана квартира / Фото: bihus.info

Журналісти звернули увагу на підозрілу деталь: усю цю нерухомість оформили на екскерівника ресторану Тищенка протягом пів години.

Крім того, наприкінці серпня 2022 року екскерівнк "Велюру" став власником преміального мікроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016-го р.в. вартістю понад $50 тисяч.

Саме цей бус помітили у публікаціях Миколи Тищенка та його дружини у соцмережах. Тищенко їздив ним на деокуповані райони Харківщини та Херсонщини, у Києві – до колл-центрів, і з перевіркою пішохідного перехода в Ужгороді.

За інформацією журналістів, офіційних доходів, яких би вистачило на такі дороговартісні покупки, Сергій Вакальчук не мав.

Сергій Вакальчук / Фото: bihus.info

До раптового збагачення колишній директор “Велюра” використовував Opel Vectra 2008-го року виробництва, на його дружину оформлено Opel Corsa 2017-го р.в.

Ні Тищенко, ні Вакальчук не відреагували на звернення журналістів щодо цієї інформації.

Раніше ТСН.ua зібрав найгучніші скандали та курйозні історії, пов'язані з Миколою Тищенком.

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