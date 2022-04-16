Ексгенпрокурору Рябошапці вручили повістку до військкомату (фото, відео)

Повістку було вручено особисто на Закарпатті.

Колишньому генпрокурору України Русланові Рябошапці 16 квітня вручили повістку до військового комісаріату. Сталося це в Мукачеві Закарпатської області.

Про це свідчать фото відповідного документа.

У повістці вказано, що з моменту її вручення Рабошапка повинен з’явитися за адресою вул. Духновича, 89 з документами та речами. За неявку у вказаний строк ексгенпрокурор буде притягнутий до відповідальності згідно з законом.

На відео також зафіксовано, що повістку Рябошапці було вручено особисто.

Русланові Рябошапці вручили повістку до військкомату

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що колишній генпрокурор намагався перетнути кордон України до Угорщини, проте його затримали. Ексгенпрокурор посилався на те, що має трьох дітей, але так і не зміг надати підтверджувальні документи.

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