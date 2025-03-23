Ексглава СЗР Маломуж попередив про небезпеку нових переговірників від РФ

На думку Маломужа, ці переговорники не є випадковими фігурами — вони давно займають агресивну позицію щодо України.

Генерал армії України, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає нових представників Росії на переговорах зі США — сенатора Григорія Карасіна та радника директора ФСБ Сергія Бєсєду — набагато небезпечнішими, ніж їхніх попередників.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Еспресо.

На думку Маломужа, ці переговорники не є випадковими фігурами — вони давно займають агресивну позицію щодо України і ще з 1990-х років брали участь у стратегічних планах Росії з підриву української державності.

Карасін, за його словами, багато років працював під дипломатичним прикриттям, але є співробітником зовнішньої розвідки Росії, а нині очолює комітет міжнародних справ у держдумі. Бєсєда — керівник п’ятої служби ФСБ, яка курує напрямок України і була однією з ключових ланок у підготовці вторгнення 2022 року.

Маломуж підкреслив, що саме Бєсєда обіцяв Путіну взяти Україну за два тижні, а Київ — за три дні, і саме він заявляв, що "82% українців чекають такого лідера, як Путін". Через провал цих прогнозів Бєсєду тимчасово усунули від посад, однак тепер його повернули до переговорного процесу.

"Набагато небезпечніші, ніж були попередні зустрічі. Якщо там був Лавров, наприклад, або інші представники адміністрації Путіна, два представники - це, відповідно, яструби до України весь період незалежності", — підсумував Маломуж.

Нагадаємо, новий раунд переговорів про припинення вогню, в яких беруть участь українська та американська делегації, вже стартував у неділю ввечері, 23 березня, в Ер-Ріяді.