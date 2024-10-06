Ексголова ЦРУ назвав умови, які визначають перемогу України у війні

Один з факторів, який визначає перемогу України у війні, - це здатність України ефективно проводити складні операції. Аби оцінити перспективи подальшого розвитку подій, потрібно також враховувати контекст.

Таку думку висловив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю LIGA.net.

"Події розгортаються в умовах, коли Росія має принаймні учетверо більше робочої сили, ніж Україна. Економіка Росії може бути у 10-12 або й більше разів більшою за українську. Вони мають підтримку Ірану, Китаю, Північної Кореї", - заявив Петреус.

Він наголошує: саме тому західні партнери повинні не просто продовжувати, а й нарощувати підтримку України, аби дозволити перемогти у цій війні з РФ.

"Я не сумніваюся, що Україна й надалі демонструватиме надзвичайні якості на полі бою. У розвитку технологій, у застосуванні інноваційних безпілотних систем. Не лише в повітрі та на морі, а й на землі. Я не сумніваюся в абсолютній рішучості України, її військових, її народу продовжувати війну за незалежність, щоб забезпечити своє виживання як нації", - заявляє Девід Петреус.

Нагадаємо, Девід Петреус назвав слабкі та сильні сторони Росії у війні. З його слів, одна з переваг країни-агресорки - це підтримка країн так званої "вісі зла".

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