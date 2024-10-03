Ексгумація жертв Волинської трагедії: у Польщі прокоментували "сварку" із Зеленським

Питання історичної пам'яті залишається важливим аспектом двосторонніх відносин між Україною та Польщею.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський наскільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що "мало не посварився".

Про це розповів очільник зовнішньополітичного відомства Польщі в ефірі Polskie Radio.

За словами Сікорського, він "отримав запевнення", що питання ексгумації вирішать. Як зазначив міністр, Польща хоче ексгумації "не для того, щоб дратувати Україну", а щоб забезпечити польсько-українське примирення "без цього чутливого питання".

Зокрема, Сікорський коментуючи сварку із Зеленським зазначив, що "все пізнається за плодами".

Зазначимо, польські ЗМІ раніше писали, що нібито Володимир Зеленський здивував польську делегацію, коли нібито "не найкраще" спілкувався з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським 13 вересня. Атмосфера під час перемовин була близькою до сварки.

Нагадаємо, польські громади звернулися до інституту щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків членів їхніх родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.

Український інститут національної памʼяті планує включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.

Читайте також: