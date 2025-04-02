Ексглава Пентагону звернув до Трампа і заявив, що Путіну не можна довіряти

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Президенту США Дональду Трампу варто зосередитись на посиленні НАТО, а не дружбі з російським диктатором Володимиром Путіним, розуміє лише силу. “Фюреру” Росії не можна довіряти.

Про це заявив колишній очільник Пентагону та ЦРУ Леон Панетта в інтерв'ю Foreign Policy

З його слів, союзники НАТО зможуть продовжувати працювати разом і розвивати як ресурси, так і озброєння із СШП чи без них. Натомість Трамп публічно переконує, що Америці необхідна Гренландія.

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"Замість того, щоб президент Трамп шукав Гренландію, для нашої національної безпеки було б набагато більше сенсу, якби він рішуче підтримував альянс НАТО. Це було б набагато важливіше для нашої безпеки, особливо коли йдеться про загрозу з боку Росії", - наголошує Леон Панетта.

Він наголосив на тому, що бачив розвідувальні дані про Путіна, коли був міністром оборони та директором ЦРУ.

"Суть полягає в тому, що Путіну ніколи не можна було довіряти - ніколи йому не довіряли. Фундаментальна мета Путіна – підірвати США та підірвати демократії у світі. Він не той, хто відповість на "дуже прошу". Єдине, що насправді розуміє Путін, це сила. Зрештою, президент Трамп зрозуміє це, як і будь-який інший президент, якому доводилося мати справу з Путіним", каже ексочільник Пентагону.

Нагадаємо, раніше чинна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок стривожено звернулася до США. Вона наголосила: не повинні дозволити засліпити себе Путіну.

Дата публікації 08:44, 02.04.25 Кількість переглядів 26 Трамп оголосив 2 квітня «днем звільнення»! Всі шоковані!