Ексканцлер Німеччини Шредер залишає посаду голови ради директорів "Роснефти" - ЗМІ

Колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів "Роснефти" Герхард Шредер заявив про "неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії".

З цієї ж причини раду директорів залишає Маттіас Варніг - керівний директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Напередодні Європейський парламент закликав ЄС запровадити санкції проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера через його тісні зв'язки з Росією. "За" санкції проти Шредера проголосувала переважна більшість європарламентарів.

Та попри це, німецький канцлер Олаф Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти колишнього голови німецького Федерального уряду Герхарда Шредера. Він заявив, що рішення Бундестагу позбавити Шредера його офісу, який працював на кошти платників податків, було послідовним і правильним, але подальших санкцій не буде. Утім, було б краще, якби Герхард Шредер пішов зі своїх посад, додав Шольц.

Як відомо, Шредер є давнім прихильником Росії і має тісні політичні стосунки з Путіним. Від 2017 року він очолює раду директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть", а також раду директорів компанії Nord Stream 2, що належить російському "Газпрому". В лютому його також висунули до ради директорів "Газпрому".

2018 року він потрапив до бази "Миротворця" через "спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України".

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