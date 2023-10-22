Ексканцлер Німеччини Шредер зробив скандальну заяву про Крим

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми теплими відносинами з російським диктатором Путін, заявив, що окупований Крим є "частиною російської історії".

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Berliner Zeitung.

Шредер стверджує, що європейські лідери не спроможні врегулювати війну в Україні. Крім того, він заявив, що відмова від вступу до НАТО може зупини бойові дії.

"Є п'ять пунктів. Перше: відмова України від членства в НАТО. Україна все одно не може виконати умови. Друге: проблема мови. Український парламент скасував двомовність. Це треба змінити. Третє: Донбас залишається у складі України. Але потребує більшої автономії. Четверте: Україні також потрібні гарантії безпеки. Рада безпеки ООН і Німеччина мають надати ці гарантії", - заявив Шредер.

Крім того, він заявив, що вважає окупований росіянами Крим був "частиною історії РФ".

"П'яте: Крим. Як давно Крим був російським? Для Росії Крим – це не просто регіон, а частина її історії. Війну можна було б закінчити, якби не грали геополітичні інтереси", - заявив Герхард Шредер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер розповів, що міг стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у 2014 році.

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не існує жодних можливостей для компромісів чи переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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