Екскерівник ОП тепер під санкціями: Богдан відреагував на обмеження та згадав "плівки Міндіча"

Юрист, екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан / © УНІАН

Юрист, екскерівник Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на запровадження щодо нього санкцій. Богдан стверджує, що причина — розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча», називає санкції «злочином» та обіцяє провести власне адвокатське розслідування.

Про це екскерівник ОП висловився у відеозверненні на своїй Facebook-сторінці.

Богдан заявив, що після його швидкого розслідування причин запровадження проти нього санкцій з’ясував: підставою стало поширення серед журналістів так званих «плівок Міндіча». За словами юриста, публікацію розмов посадовців, які можуть свідчити про корупцію, юридично сформулювали як «системну дискредитацію вищого керівництва держави».

«Тобто просто за критику влади, за правду, яку опублікували ті самі журналісти, які постійно і системно критикували мене. Вперше в історії світовій санкції покарання нанесено не за корупцію, а за боротьбу з корупцією, за протидією корупції», — стверджує екскерівник ОП.

Богдан також зазначив, що з юридичного погляду санкції накладені у справі «плівок Мідвіча», де фігурує його ім’я. При цьому він наголосив, що залишив посаду ще у лютому 2020 року, подавши заяву про звільнення.

«Оскільки іншого шляху, крім того, як боротися з цією несправедливістю, у мене не залишилось, я починаю своє незалежне адвокатське розслідування обставин вчинення кримінального злочину — винесення застосування санкцій щодо Андрія Богдана», — повідомив юрист.

Він запевнив, що всі посадовці, причетні до ухвалення цього рішення або ті, хто перешкоджав встановленню істини, нестимуть кримінальну відповідальність.

«Санкції так санкції. Чекаю», — резюмував Богдан.

Санкції проти Андрія Богдана — що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО терміном на 10 років проти п’яти осіб, дії яких загрожують нацбезпеці України. До списку потрапили Богдан, бізнесмени Богдан Пукіш та Алан Кірюхін, а також російські спортивні функціонери Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі. Обмеження передбачають блокування активів, заборону торговельних операцій, позбавлення державних нагород та припинення ліцензій.

Нові «плівки Міндіча» — про що там йдеться

Нагадаємо, журналісти «Української правди» оприлюднили розшифровані записи розмов (ймовірно, зроблені НАБУ), на яких бізнесмен Тимур Міндіч та секретар РНБО Рустем Умєров (на той час міністр оборони) обговорюють діяльність оборонної компанії Fire Point. Згідно з «плівками», Міндіч може бути бенефіціаром підприємства, оскільки використовує займенники «ми» та «наш», просить Умєрова про держфінансування, обіцяє виготовлення до 7000 балістичних ракет на рік та обговорює продаж 33% акцій інвесторам з ОАЕ за 600 млн дол.

Народний депутат Ярослав Железняк також оприлюднив інформацію про нові записи у справі Міндіча, які можуть свідчити про непублічний вплив на кадрові рішення у владі. На «плівках» нібито зафіксовано обговорення призначень на міністерські посади та вибір «зручних» кандидатів на дипломатичні пости, зокрема посла в США. Про це йшлося у розмові Міндіча з Умєровим. Також у матеріалах фігурує загадковий «проєкт 23», що може стосуватися фінансових питань.

Железняк припускає, що поява цих записів є спробою бізнесмена захистити власні інтереси в межах розслідувань НАБУ щодо корупції в енергетиці та оборонній сфері.

