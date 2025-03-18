Екскомандувач військ США в Європі: План Трампа – це капітуляція України перед Росією

Бен Годжес зазначив, що ставлення Трампа до Європи залишається зневажливим, і його адміністрація не враховує інтереси європейських партнерів.

Колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес різко розкритикував мирний план Дональда Трампа щодо України, заявивши, що його справжньою метою є примусити Київ до капітуляції перед Росією.

Про це Годжес сказав в інтерв'ю The Guardian.

Годжес: "Це не мирний план, а тиск на Україну"

Генерал у відставці вказав на останні події, які свідчать про реальні наміри адміністрації Трампа. На його думку, події, що розгорнулися після зустрічі українського президента Володимира Зеленського у Білому домі, лише підтверджують цю тезу.

"Це не мирний план, це – капітуляція. Це тиск з боку США, щоб Україна відмовилася від своїх територій і фактично здалася Росії", – заявив Годжес.

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"Маски були зірвані, коли ми побачили приниження Зеленського в Овальному кабінеті, а потім серію дій адміністрації, спрямованих на примушення України до поступок".

Трамп готується до переговорів із Путіним

У вівторок президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Основною темою стане 30-денне припинення вогню, яке адміністрація Трампа активно просуває.

Годжес зазначив, що Кремль не зацікавлений у справжньому мирному врегулюванні, оскільки його мета – залишити Україну в ослабленому стані.

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"Росія не виконає жодної угоди, якщо не буде великої сили, яка змусить її це зробити. В історії немає доказів того, що Москва дотримується домовленостей, якщо їй це не вигідно", – наголосив Годжес.

Європа для Трампа – лише ринок для американських товарів?

Колишній військовий зазначив, що ставлення Трампа до Європи залишається зневажливим, і його адміністрація не враховує інтереси європейських партнерів.

"Адміністрація Трампа не має поваги до Європи загалом чи окремих європейських країн. Їх не цікавлять європейські інтереси, окрім вимог купувати американські товари".

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Попри це, Годжес закликав європейців не відмовлятися від співпраці зі США, навіть якщо відносини зараз перебувають у складній фазі.

"Наші відносини між США та Європою були непростими десятиліттями. Але зрештою, ми завжди знаходили спільну мову. Тому, навіть попри нинішню ситуацію, не варто відмовлятися від США".

Раніше американський президент Дональд Трамп і кремлівський "фюрер" Володимир Путін "дуже хороші друзі", які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією.

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