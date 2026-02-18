ТСН у соціальних мережах

Політика
422
Ексконсультант Януковича шукав контакт із Залужним: генерал розповів подробиці

За даними джерел, Пол Манафорт, який раніше працював на Дональда Трампа та співпрацював з колишнім президентом України Віктором Януковичем, намагався вийти на контакт із Залужним.

Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Офіс президента України

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний уникає обговорення політики, побоюючись розпалювання розколу серед українців. Попри стриманість, низка консультантів, партійних діячів та політичних інсайдерів продовжують звертатися до Залужного з пропозиціями допомоги у розробленні кампанії.

Про це він розповів в інтервʼю AP.

"Доки не закінчиться війна або не буде оголошено скасування воєнного стану, я не обговорюватиму це і нічого не робив у цьому напрямку", – заявив він.

За словами посадовця, близького до Залужного (на умовах анонімності), навесні 2025 року до генерала звернувся "досить відомий" американський політичний консультант Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа 2016 року і був засуджений 2018 року за таємне лобіювання колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

"Я подякував йому за увагу до мене, але сказав, що мені не потрібні його послуги", – додав Залужний.

Манафорт, який був помилуваний Трампом після завершення його першого терміну, наразі не відповідав на дзвінки та повідомлення від AP.

Також Валерій Залужний розкрив правду про провал контрнаступу ЗСУ 2023-го. За його словами, контрнаступ викликав критику з боку військових експертів.

