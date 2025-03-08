Ексміністр оборони Британії заявив, що меседжі Трампа до Путіна дають "надію Росії"

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що американський президент Дональд Трамп посилає "фюреру" РФ Володимиру Путіну неправильні меседжі стосовно закінчення війни в Україні.

Про це Воллес сказав в ефірі на BBC, повідомляє "ЄП".

"Я думаю, що найсумніше в тому, що ми зараз спостерігаємо з Білого дому, - це те, що меседжі абсолютно неправильні. Меседжі, які йдуть від Дональда Трампа, виглядають як: "Я буду цькувати Україну і дам надію Росії", - висловився Воллес.

З його слів, це не той меседж, який потрібно посилати, якщо метою є відтіснити Росію або "змусити Путіна подумати, що йому краще сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що політика президента США ДОнальда Трампа повертає світ до "закону джунглів".

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