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Ексміністр оборони Польщі розказав, як Путін пропонував полякам поділити Україну і забрати Львів

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Ексміністр оборони Польщі розказав, як Путін пропонував полякам поділити Україну і забрати Львів

Associated Press

У 2008 році Путін називав Україну "штучним утворенням".

Ексміністр оборони та колишній очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що президент країни-агресоркиі раніше називав Україну "штучним утворенням" та заявляв, що "Львів - це польське місто". 

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Оnet.pl. 

Раніше Сікорський вже говорив про пропозицію Путіна поділити Україну, проте він уточнив, що тоді в інтерв'ю він помилився із місцем, де про це заявляв президент країни-агресорки. За словами Сікорського, Путін у Сопоті, а не у Москві, під час двосторонніх перемовин заявив полякам, що "Львів - це польське місто". 

Колишній польський посадовець розповів, що у Польщі такі слова розтлумачили, як заклик Росії взяти участь у поділі України. Такі слова Путіна він порівняв зі заявами нацистів. 

"А як по-іншому це інтерпретувати? Так само, як Герман Герінг запропонував довоєнній Польщі, що Чорне море також є морем", - сказав Сікорський. 

Ексміністр оборони Польщі також додав, що Путін в 2008 році під час саміту НАТО в Бухаресті називав Україну - "штучним утворенням". 

"У будь-якому випадку ми передали текст цієї промови українцям, щоб вони знали, до чого готуватись", - сказав Радослав Сікорський. 

Нагадаємо, президент Польщі заявив, що Путін "топче міжнародне право", і пообіцяв"міцну" відповідь на агресію

Також Джонсон аносував постачання до України оборонного озброєння

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