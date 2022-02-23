Ексміністр оборони Польщі розказав, як Путін пропонував полякам поділити Україну і забрати Львів

У 2008 році Путін називав Україну "штучним утворенням".
Ексміністр оборони та колишній очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що президент країни-агресоркиі раніше називав Україну "штучним утворенням" та заявляв, що "Львів - це польське місто".
Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Оnet.pl.
Раніше Сікорський вже говорив про пропозицію Путіна поділити Україну, проте він уточнив, що тоді в інтерв'ю він помилився із місцем, де про це заявляв президент країни-агресорки. За словами Сікорського, Путін у Сопоті, а не у Москві, під час двосторонніх перемовин заявив полякам, що "Львів - це польське місто".
Колишній польський посадовець розповів, що у Польщі такі слова розтлумачили, як заклик Росії взяти участь у поділі України. Такі слова Путіна він порівняв зі заявами нацистів.
"А як по-іншому це інтерпретувати? Так само, як Герман Герінг запропонував довоєнній Польщі, що Чорне море також є морем", - сказав Сікорський.
Ексміністр оборони Польщі також додав, що Путін в 2008 році під час саміту НАТО в Бухаресті називав Україну - "штучним утворенням".
"У будь-якому випадку ми передали текст цієї промови українцям, щоб вони знали, до чого готуватись", - сказав Радослав Сікорський.
Нагадаємо, президент Польщі заявив, що Путін "топче міжнародне право", і пообіцяв"міцну" відповідь на агресію.
Також Джонсон аносував постачання до України оборонного озброєння.
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