Ексміністр оборони Британії назвав ризики для Зеленського під час візиту до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп може звинуватити українського президента Володимира Зеленського у відмові від мирної угоди з Росією під час зустрічі у Вашингтоні, запланованої на понеділок, 18 серпня.

Таку думку висловив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі Sky News.

За його словами, Трамп «не зміг укласти угоду» під час саміту з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці, а досвід показує, що в такому випадку американський президент зазвичай намагається перекласти провину на когось іншого.

Бен Воллес заявив, що він стурбований тим, що Дональд Трамп може «накинутися» на президента Зеленського під час візиту до Вашингтона, як це вже було у лютому цього року.

«Я хвилююся, що наступного тижня він [президент США Дональд Трамп] може спробувати звинуватити президента Зеленського. Він зобразить його підбурювачем війни, хоча насправді всі знають, що це президент Путін», — зазначив він.

Як відомо, 28 лютого під час зустрічі зі Зеленським у Білому домі президент США Трамп та його віце-президент Джей Ді Венс накинулися на українського президента зі звинуваченнями, зокрема в тому, що він продемонстрував небажання обговорювати можливість мирного врегулювання з державою-агресоркою.

Відновити стосунки Трампа і Зеленського вдалося тільки у квітні під час особистої зустрічі українського та американського лідерів у Ватикані на похороні Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, 16 серпня президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що очільник РФ Володимир Путін не прагне перемир’я, а віддає перевагу «всеосяжній угоді» про припинення війни.

Володимир Зеленський у цій розмові сказав Трампу, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.