Ексміністр Омелян отримав підозру від ДБР за ухилення від служби: подробиці

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян / © Міністерство інфраструктури України

Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. Слідство встановило, що посадовець після мобілізації служив офіцером групи планування штабу однієї з військових частин, але тривалий час не виконував обов’язки.

Про це повідомила пресслужба ДБР, не вказавши імені ексміністра, однак із фабули справи зрозуміло, що йдеться саме про Омеляна.

Під час військової служби ексміністр мав відповідати за збирання і аналіз даних про бойову ситуацію, контролювати виконання наказів командування та готувати пропозиції для планування бойових операцій. Втім, за даними слідства, замість виконання своїх обов’язків він регулярно вводив керівництво в оману: повідомляв, що нібито займається іншими завданнями, пов’язаними з логістикою та забезпеченням роботи військової частини.

Слідство встановило, що протягом окремих періодів 2022-2023 років чоловік фактично розпоряджався службовим часом на власний розсуд і не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням служби у військовій частині, дислокованій на території Черкаської області.

Зараз військовослужбовцю оголошено підозру в ухиленні від виконання обов’язків військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Вручення підозри Володимиру Омеляну / © Державне бюро розслідувань

До слова, 24 серпня 2024 року Омелян заявив, що дістав поранення на фронті внаслідок удару двома російськими КАБами по позиціях його батальйону. У ексміністра була перебита кістка та понад 10 уламків у тілі. Омелян зазначав, що попереду лікування та реабілітація.

