Новим прем'єр-міністром Японії стане колишній очільник МЗС

Затвердження нового прем'єр-міністра країни має відбутися в парламенті 4 жовтня.

Колишній міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда переміг на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) у середу, 29 вересня. Згодом він має замінити Йосіхіде Сугу на посаді прем'єр-міністра Японії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Очікується, що 4 жовтня члени Ліберально-демократичної партії у нижній палаті парламенту Японії підтримають кандидатуру 64-річного Кісіди на посаду прем'єр-міністра країни.

У серпні Кісіда, відповідаючи на питання про стиль його керівництва, сказав, що формування консенсусу "знизу вгору" так само важливо в політиці, як і підхід "зверху вниз". Кісіда очолював міністерство закордонних справ Японії з грудня 2012 року до серпня 2017 року. У 2016 році він опікувався підготовкою історичного візиту тодішнього президента США Барака Обами до Хіросіми. Тепер Кісіда очолює правлячу ЛДП, яку і поведе на загальні вибори, які заплановані на листопад.

Нагадаємо:

Раніше у вересні прем'єр Японії Йосіхіде Суга оголосив про свою відставку на тлі падіння його рейтингу та зростання кількості захворювань на COVID-19. Суга став прем'єром Японії у вересні 2020 року. Тоді він замінив багаторічного керівника уряду Сіндзо Абе.

оголосив про свою відставку на тлі падіння його рейтингу та зростання кількості захворювань на COVID-19. Суга став прем'єром Японії у вересні 2020 року. Тоді він замінив багаторічного керівника уряду Сіндзо Абе. 28 серпня 2020 року Сіндзо Абе оголосив про намір піти у відставку через проблеми зі здоров'ям. ЗМІ писали, що він страждає на виразковий коліт протягом багатьох років, але його стан, як вважають, останнім часом погіршився. Сіндзо Абе обіймав пост очільника японського уряду найтриваліший у новітній історії країни час, він перебував на цій посаді від 2012 року.

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