Ексміністр закордонних справ розповів, чому Зеленський не надягнув костюм до Трампа

Кулеба зазначив, що Трамп і його соратники могли не звертати увагу на одяг президента України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію в Овальному кабінеті Білого дому, та розповів чому президент України Володимир Зеленський не надягнув костюм до президента США Дональда Трампа.

Про це розповів український дипломат, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

За словами Кулеби, обіцянка Зеленського не носити костюм до кінця війни є принциповим політичним рішенням. Він наголосив, що це не питання дипломатичного протоколу, а саме політики.

"Ну, дивитися, ну, президент пообіцяв, що він буде до кінця війни без костюма. Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання дотримуватися своєї обіцянки. Американці точку його вирішили похитати довкола неї. Це немає стосунку до дипломатичного протоколу. Це питання політики", – заявив Кулеба.

Він також зазначив, що Трамп і його соратники могли не звертати увагу на одяг президента України.

"Чи могли Трамп і його соратники не звертати увагу на одяг президента України? Та запросто могли. Це взагалі не проблема. Он Маск приходить у футболці, пальті та кепці в Овальний кабінет – і ніхто його не виховує", – додав дипломат.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський виступив перед культурною та мистецькою спільнотою України. Зокрема, він пожартував про відсутність костюма.

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