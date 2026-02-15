Ексміністра енергетики Галущенка затримали: хотів виїхати з України

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. Джерела ТСН.ua цю інформацію також підтвердили.

Наразі відомо, що його було знято з потяга.

Реклама

«Прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка — для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон», — зазначає видання.

У НАБУ підтвердили факт затримання Галущенка:

«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи „Мідас“. Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом».

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує у кримінальних провадженнях, які розслідують Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час обшуків у Германа Галущенка та «Енергоатомі» виявили мішки з грошима.

Реклама

Інформації щодо підозри Герману Галущенко наразі немає.

«Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — написав Галущенко у Facebook після відсторонення його від посади міністра юстиції, куди був призначений після Міненерго.