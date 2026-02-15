- Дата публікації
Ексміністра енергетики Галущенка затримали: хотів виїхати з України
Галущенка затримали у ніч проти 15 лютого. Його було знято з потяга на кордоні — цю інформацію підтвердили в НАБУ.
У ніч проти 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. Джерела ТСН.ua цю інформацію також підтвердили.
Наразі відомо, що його було знято з потяга.
«Прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка — для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон», — зазначає видання.
У НАБУ підтвердили факт затримання Галущенка:
«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи „Мідас“. Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом».
Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує у кримінальних провадженнях, які розслідують Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час обшуків у Германа Галущенка та «Енергоатомі» виявили мішки з грошима.
Інформації щодо підозри Герману Галущенко наразі немає.
«Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — написав Галущенко у Facebook після відсторонення його від посади міністра юстиції, куди був призначений після Міненерго.