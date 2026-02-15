ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1909
Час на прочитання
1 хв

Ексміністра енергетики Галущенка затримали: хотів виїхати з України

Галущенка затримали у ніч проти 15 лютого. Його було знято з потяга на кордоні — цю інформацію підтвердили в НАБУ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Герман Галущенко

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. Джерела ТСН.ua цю інформацію також підтвердили.

Наразі відомо, що його було знято з потяга.

«Прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка — для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон», — зазначає видання.

У НАБУ підтвердили факт затримання Галущенка:

«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи „Мідас“. Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом».

Нагадаємо, Герман Галущенко фігурує у кримінальних провадженнях, які розслідують Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час обшуків у Германа Галущенка та «Енергоатомі» виявили мішки з грошима.

Інформації щодо підозри Герману Галущенко наразі немає.

«Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію», — написав Галущенко у Facebook після відсторонення його від посади міністра юстиції, куди був призначений після Міненерго.

Дата публікації
Кількість переглядів
1909
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie